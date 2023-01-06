Замглавы МИД Украины Мельник потребовал у Запада предоставить ВСУ еще больше вооружения

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник потребовал у Запада предоставить Киеву больше вооружения. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

«Нам нужно ГОРАЗДО БОЛЬШЕ: не только боевые танки, но и западные истребители, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО и в таком же размере, как в 1941 году предоставляли США по закону о ленд-лизе», — сказано в сообщении, причем, «гораздо больше» он выделил заглавными буквами.

6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $3 млрд. Представитель администрации американского президента сообщила, что в рамках пакета будут поставлены гаубицы, БМП и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух».

Кроме того, Жан-Пьер сообщала, что США в рамках крупнейшего пакета военной помощи выделяют $682 млн странам восточного блока НАТО на закупку вооружений. Она пояснила, что эти деньги пойдут на восполнение пожертвованной ими военной техники.

Накануне Associated Press писало, что новый пакет военной помощи США Украине станет самым масштабным.