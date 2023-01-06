Кирби: Белому дому неизвестно о начале обучения украинцев использованию систем Patriot

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрации США пока неизвестно, началось ли обучение украинских военнослужащих использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА Новости.

«Мне неизвестно о том, чтобы обучение началось, я бы переадресовал вас к Пентагону», — сказал он.

При этом Кирби заверил, что обучение военнослужащих будет проходить за пределами Украины.

6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $3 млрд. Представитель администрации американского президента сообщила, что в рамках пакета будут поставлены гаубицы, БМП и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух».

Накануне Associated Press писало, что новый пакет военной помощи США Украине станет самым масштабным.

4 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Соединенные Штаты уже начали подготовку к передаче Украине Patriot.