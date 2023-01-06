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В Самарскую область прибыли 45 раненных в Макеевке военнослужащих

45 военных, раненных в Макеевке в ДНР и проходивших лечение в ростовской больнице, прибыли в Самарскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что часть военных из региона, которые были ранены в Макеевке, перевели в самарский госпиталь.

«В аэропорту встретили первых земляков, которых перевели из Ростова в наш госпиталь. Специалисты к приему пострадавших военнослужащих готовы, со своей стороны поможем всем необходимым. С возращением домой, главное набираться сил и восстанавливаться», — написал Азаров на своей странице «ВКонтакте».

Он также добавил, что некоторых пострадавших военнослужащих отправили на лечение в Санкт-Петербург.

Как сообщало Минобороны РФ, в результате обстрела Макеевки на территории ДНР со стороны ВСУ погибли 89 российских военнослужащих. По данным ведомства, удар был нанесен 1 января шестью реактивными снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS. При этом российские средства ПВО сбили два снаряда. В ведомстве отметили, что родным и близким погибших окажут необходимую помощь и поддержку.

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