Самарский губернатор Азаров: часть раненных в Макеевке военных перевели в госпиталь Самары

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что часть военных из региона, которые были ранены в Макеевке, перевели в самарский госпиталь. Об этом он сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

«В аэропорту встретили первых земляков, которых перевели из Ростова в наш госпиталь. Специалисты к приему пострадавших военнослужащих готовы, со своей стороны поможем всем необходимым. С возращением домой, главное набираться сил и восстанавливаться», — сказано в сообщении.

Он также добавил, что некоторых пострадавших военнослужащих отправили на лечение в Санкт-Петербург.

Накануне врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что большинство военнослужащих, пострадавших при обстреле в Макеевке, отправлены на лечение в другие регионы России.

Как сообщало Минобороны РФ, в результате обстрела Макеевки на территории ДНР со стороны ВСУ погибли 89 российских военнослужащих. По данным ведомства, удар был нанесен 1 января шестью реактивными снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS. При этом российские средства ПВО сбили два снаряда. В ведомстве отметили, что родным и близким погибших окажут необходимую помощь и поддержку.