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Военный специалист Сивков считает, что Запад начнет поставлять Киеву более тяжелую технику

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Global Look Press

Доктор военных наук Константин Сивков уверен, что после отправки Украине американских боевых машин пехоты Bradley и французских танков AMX-10 Запад может перейти к поставкам более тяжелой техники, передает Ura.ru.

По словам специалиста, на тех машинах, поставка которых анонсирована сейчас, проблематично совершать крупномасштабные наступательные действия. Он заявляет, что эта техника позволит проводить локальные операции на отдельных направлениях.

«Но это пока проба пера. Дальше могут пойти уже основные боевые танки: «Леопарды» и «Абрамсы», — уверен Сивков.

Также эксперт уверен, что поставка этих боевых машин станет новым этапом в степени вовлеченности НАТО в украинский конфликт, так как обслуживание вооружений требует участие западных специалистов.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в рамках очередного пакета помощи предоставят Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия — БМП Marder, а также дополнительную батарею ЗРК Patriot.

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