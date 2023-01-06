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Украина расторгла соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что кабинет министров расторг соглашение с правительством России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М («Сатана»). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Соглашение разорвано в связи «с коренным изменением обстоятельств», отмечает Мельничук. Украинское конструкторское бюро «Южное» теперь не может проводить сервисное обслуживание этих ракет, которые эксплуатирует Россия. Соглашение было подписано в 2006 году в Москве.

Ранее Тарас Мельничук сообщил, что кабмин Украины одобрил законопроект о прекращении действия соглашения с Россией и Белоруссией по трудовой миграции.

Он сообщил, что речь идет о законопроекте «О приостановке в отношениях Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь действия Соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994».

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