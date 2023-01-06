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Foreign Affairs: удары ВС РФ по объектам энергетики Украины доказали свою эффективность

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Обозреватель Foreign Affairs Барри Позен заявил, что удары российских войск против объектов энергетики Украины доказали свою эффективность. Об этом он сообщил в своем материале, который опубликован на сайте издания.

«Больше всего тревожит то, что Москва знает, что делает. Российские солдаты наносят удары по малому количеству целей относительно небольшим количеством оружия, однако добиваются непропорционально высоких результатов», — сказано в статье.

По мнению Позена, выведение из строя украинских электросетей лишает Вооруженные силы Украины систем противовоздушной обороны, управления и сбора разведданных, поскольку если они не работают от сети, то переходят на генераторы.

Ранее украинские войска подняли самолеты в небо над Киевской областью.

6 января сообщалось, что на Украине уже более часа продолжает действовать воздушная тревога. До этого тревога объявлялась на территории Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей.

С 10 октября российские Вооруженные силы ведут обстрелы энергетических и военных объектов Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это стало ответом, в частности, на атаку на Крымский мост, которую организовали украинские спецслужбы.

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Операция на Украине
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