Кабмин ФРГ: решение о поставках вооружения ВСУ не связано с решением РФ о режиме тишины

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что решение властей ФРГ поставить Украине тяжелое вооружение никак не связано с объявленным Россией режимом тишины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет никакой связи вообще», — сказал Хебештрайт.

При этом он отметил, что заявление российских властей было принято к сведению.

Кроме того представитель немецкого кабмина отметил, что завершение украинского конфликта «в руках российского президента».

Ранее Хебештрайт заявлял, что обещанные Украине боевые машины пехоты Marder будут готовы к передаче в первом квартале текущего года. Он также отмечал, что обучение украинских военнослужащих будет проходить в Германии и займет два месяца.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12.00 часов 6 января до 00.00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, посчитав эту инициативу «прикрытием».