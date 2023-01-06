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Украинскую авиацию подняли в небо над Киевской областью

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militarizm.su

Вооруженные силы Украины подняли самолеты в небо над Киевской областью, сообщает ТАСС со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

«В небе Киевской области работает наша авиация», — говорится в сообщении.

Власти не прокомментировали происходящее.

На Украине уже более часа продолжает действовать воздушная тревога. До этого тревога объявлялась на территории Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей.

С 10 октября российские Вооруженные силы ведут обстрелы энергетических и военных объектов Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это стало ответом, в частности, на атаку на Крымский мост, которую организовали украинские спецслужбы.

5 января Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12.00 часов 6 января до 00.00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение, назвав его «прикрытием».

В свою очередь бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник указал, что власти Украины, чтобы обвинить Россию в нарушении объявленного Москвой режима прекращения огня, могут начать объявлять воздушную тревогу и устраивать другие провокации.

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