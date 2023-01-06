Минобороны России заявило о ликвидации трех украинских ДРГ на Краснолиманском направлении

Министерство обороны России заявило об уничтожении на Краснолиманском направлении с помощью ударов авиации и артиллерии двух штурмовых групп Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике. Об этом оборонное ведомство сообщило в сводке.

Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Серебрянка и Григоровка ДНР российские войска ликвидировали три украинские диверсионно-разведывательные группы.

В Минобороны РФ уточнили, что в общей сложности на этом направлении за сутки потери ВСУ составили свыше 60 человек личного состава, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Ранее российское оборонное ведомство заявляло, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили американскую артиллерийскую систему М777 в Запорожской области. Также в ДНР военнослужащие России поразили гаубицу Д-20 украинской армии.

До этого официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков говорил об уничтожении шести украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской области и ДНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.