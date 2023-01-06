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Минобороны: российская авиация сбила украинский Су-25 в районе Марьевки в ДНР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков по ходу брифинга сообщил, что истребительная авиация ВКС РФ в районе населенного пункта Марьевка в Донецкой народной республике сбила самолет Су-25 украинских воздушных сил.

Кроме того, сообщается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки смогли уничтожить пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новокраснянка, Кременная в Луганской народной республике (ЛНР), а также в районе Заводовки в Херсонской области.

Также в российском оборонном ведомстве заявили о перехвате восьми американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Копани, Сладкая Балка и Терноватое в Запорожской области.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск, несмотря на объявленный российской стороной режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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