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Минобороны России сообщило об уничтожении артиллерийской системы США М777 и двух РЛС

Министерство обороны России заявило, что в ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили американскую артиллерийскую систему М777 в Запорожской области. Об этом сообщается в сводке оборонного ведомства.

Также в Донецкой народной республике военнослужащие РФ поразили гаубицу Д-20 украинской армии.

Кроме того, в ДНР и Харьковской области Вооруженные силы России уничтожили американские радиолокационные станции АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50.

Накануне в Минобороны России заявляли, что ВС РФ уничтожили американскую артиллерийскую систему М777 в Николаевской области. Также в ведомстве добавляли, что была поражена радиолокационная станция АN/TPQ-37 в Луганской народной республике.

До этого официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков говорил об уничтожении шести украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской области и ДНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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