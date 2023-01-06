Представитель кабмина Германии заявил, что ФРГ намерена поставить ВСУ около 40 БМП Marder

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что обещанные Украине БМП Marder будут готовы к передаче в первом квартале текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

«Речь идет <…> примерно о 40 транспортных средствах. Они должны быть готовы уже в первом квартале», — сказал он.

Хебештрайт также отметил, что обучение украинских военнослужащих будет проходить в Германии и займет два месяца.

Накануне сообщалось, что США предоставят Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder, а также дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом стало известно из заявления Белого дома и кабмина ФРГ, а также совместного письменного заявления двух стран по итогам телефонного разговора американского президента Джо Байдена и главы немецкого правительства Олафа Шольца.

6 января в посольстве России в Германии назвали циничным решение немецких властей отправить Украине БМП Marder и дополнительные батареи Patriot накануне Рождества и на фоне объявленного РФ режима прекращения огня.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.