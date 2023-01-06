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Посольство РФ в ФРГ: решение об отправке Киеву БМП Marder накануне Рождества цинично

Посольство РФ в ФРГ осудило решение Берлина о передаче Киеву БМП Marder накануне Рождества

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funky1opti/Wikimedia Commons

В посольстве России в Германии назвали циничным решение немецких властей отправить Украине боевые машины пехоты (БМП) Marder и дополнительные батареи Patriot накануне Рождества и на фоне объявленного РФ режима прекращения огня. Комментарий опубликован на официальном сайте посольства.

В диппредставительстве отметили, что считают решение о поставке вооружения Украине очередным шагом к эскалации конфликта. В посольстве считают, что Берлин пошел на этот шаг под давлением Вашингтона.

«Особо циничным выглядит принятие [решения] накануне православного праздника Рождества, высоко почитаемого в христианском мире, а также на фоне объявленного в этой связи президентом России в одностороннем порядке режима прекращения огня», — говорится в комментарии посольства.

Ранее газета Politico сообщала, что зенитные ракеты Sea Sparrow войдут в следующий пакет помощи США Украине.

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