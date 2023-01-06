Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

КГБ проводит учения в Минской и Витебской областях с задействованием военной техники

close
100%
РИА «Новости»

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии в Минской и Витебской областях республики проводит учения с задействованием военной техники. В ходе учений проверяют готовность реагирования государственных органов на акты терроризма. Об этом сообщается на сайте КГБ.

«На территории Минской и Витебской областей проводятся учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма. Сценарием учений предусмотрено задействование военной техники», — говорится в публикации.

Ранее замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук заявил о готовности совместной с РФ группировки войск к защите Союзного государства. По его словам, военнослужащие республики прошли процесс слаживания, провели боевые стрельбы и тактические учения.

В Совете безопасности Белоруссии заявили, что главная цель совместной группировки войск с Российской Федерацией заключается в обороне западной границы Союзного государства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть