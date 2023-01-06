КГБ проводит учения в Минской и Витебской областях с задействованием военной техники

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии в Минской и Витебской областях республики проводит учения с задействованием военной техники. В ходе учений проверяют готовность реагирования государственных органов на акты терроризма. Об этом сообщается на сайте КГБ.

«На территории Минской и Витебской областей проводятся учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма. Сценарием учений предусмотрено задействование военной техники», — говорится в публикации.

Ранее замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук заявил о готовности совместной с РФ группировки войск к защите Союзного государства. По его словам, военнослужащие республики прошли процесс слаживания, провели боевые стрельбы и тактические учения.

В Совете безопасности Белоруссии заявили, что главная цель совместной группировки войск с Российской Федерацией заключается в обороне западной границы Союзного государства.