Совбез Белоруссии: совместная группировка войск имеет только оборонительные цели

В Совете безопасности Белоруссии заявили, что главная цель совместной группировки войск с РФ является оборона западной границы Союзного государства. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам госсекретаря белорусского совбеза Александра Вольфовича, группировка имеет исключительно оборонительные цели.

«Региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели и предназначена для защиты прежде всего западных границ Союзного государства», — подчеркнул Вольфович.

Госсекретарь совбеза Белоруссии добавил, что региональная группировка войск является одним из элементов сдерживания. Для военнослужащих совместной группировки войск организовано проведение совместных занятий по боевой подготовке.

Ранее заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук заявлял о готовности совместной с РФ группировки войск к защите Союзного государства. Военнослужащие уже провели боевые стрельбы и тактические учения.