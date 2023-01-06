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В Белоруссии заявили о готовности совместных с Россией войск к защите Союзного государства

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук заявил о готовности совместной с РФ группировки войск к защите Союзного государства, цитирует агентство «БелТА».

Он рассказал о том, что военнослужащие прошли процесс слаживания, провели боевые стрельбы и тактические учения. Упор делался на одиночную подготовку солдат и офицеров, инженерную подготовку и умению оказать первую медицинскую помощь, отметил замминистра.

Жук также сообщил, что одним из этапов подготовки региональной группировки станут совместные учения «Щит Союза - 2023», которые пройдут в конце года.

6 января президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Обуз-Лесновский полигон в Брестской области, где размещена российская часть совместной региональной группировки войск. На полигоне он заслушал доклад о завершении боевого слаживания ее частей и соединений, а также побеседовал с военными.

Представитель российских Вооруженных сил заявил о готовности военнослужащих к выполнению задач и поблагодарил президента за помощь в развертывании и обеспечении мероприятий по подготовке личного состава. Лукашенко на это ответил: «Общее дело делаем».

В этот же день в Белоруссию прибыл очередной эшелон с российской военной техникой, предназначенной для региональной группировки войск.

10 октября Александр Лукашенко объявил о создании совместной с Россией региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

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