Министр обороны Украины не исключил проведения в стране дополнительной мобилизации

Министр обороны Украины Алексей Резников не исключил проведения в стране дополнительной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

По словам Резникова, на данный момент такой необходимости нет, но она может возникнуть в будущем.

Министр обороны пояснил, что на данный момент в стране еще не призвали то количество людей, которое называл президент Владимир Зеленский в феврале 2022 года. Украинская армия проводит мобилизацию по необходимости, закрывая потребности конкретных боевых бригад.

«Мы еще не призвали то количество людей, которое утверждено законом и президентом. Процесс идет в спокойном режиме. У нас нет такой большой потребности в людях», — пояснил Резников.

Он отметил, что сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в оснащении, оружии и технике.

Ранее украинский министр обороны говорил, что причина плохой дисциплины в рядах ВСУ — это «проплаченные подстрекатели».