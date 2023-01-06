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Министр обороны Украины не исключил проведения в стране дополнительной мобилизации

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РИА «Новости»

Министр обороны Украины Алексей Резников не исключил проведения в стране дополнительной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

По словам Резникова, на данный момент такой необходимости нет, но она может возникнуть в будущем.

Министр обороны пояснил, что на данный момент в стране еще не призвали то количество людей, которое называл президент Владимир Зеленский в феврале 2022 года. Украинская армия проводит мобилизацию по необходимости, закрывая потребности конкретных боевых бригад.

«Мы еще не призвали то количество людей, которое утверждено законом и президентом. Процесс идет в спокойном режиме. У нас нет такой большой потребности в людях», — пояснил Резников.

Он отметил, что сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в оснащении, оружии и технике.

Ранее украинский министр обороны говорил, что причина плохой дисциплины в рядах ВСУ — это «проплаченные подстрекатели».

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