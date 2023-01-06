Офицер заявил о переброске резервов ВСУ со сватовского направления в ЛНР под Кременную

Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным «Алабай» сообщил, что украинские войска переводят свои резервы со сватовского направления в Луганской народной республике (ЛНР), чтобы перебросить их в направлении города Кременная. Об этом «Алабай» сообщил в своем Telegram-канале.

«Вероятно, украинский генштаб сделал вывод, что распылять силы на весь участок фронта Кременная-Сватово бесполезно и было принято решение сконцентрироваться на Кременной», — говорится в публикации.

Ранее офицер 2-го армейского корпуса Андрей Марочко заявил, что разведка Луганской народной республики узнала о размещении артиллерийского подразделения ВСУ с советским оружием в городе Часов Яр в Донецкой народной республике.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.