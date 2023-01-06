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Politico: в следующий пакет помощи США Украине войдут зенитные ракеты Sea Sparrow

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US Navy/Navy Office of Information/Global Look Press

В следующий пакет военной помощи Украине от США войдут зенитные ракеты Sea Sparrow, пишет Politico.

По информации источника издания, Белый дом 6 января объявит о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $3,8 млрд. Уточняется, что в этот пакет включены ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением, которые можно запускать с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет.

В пакет также войдут $225 млн военного финансирования Украины и еще $682 млн пойдут странам Восточной Европы, чтобы позволить им покупать американское вооружение и военную технику, сообщает Politico.

США пока отказались отправить на Украину танки Abrams, однако Белый дом объявил об отправке на Украину боевых машин Bradley. Германия, в свою очередь, предоставит украинской армии боевую машину пехоты Marder. Новый пакет помощи США предусматривает поставку 50 Bradley, сообщает издание со ссылкой на свои источники. По мнению экспертов издания, эти решения могут открыть путь к поставкам более мощных западных танков, на что американские и европейские союзники пока идут неохотно.

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