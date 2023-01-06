ВСУ вошли в топ-15 сильнейших армий мира по версии Global Firepower

Вооруженные силы Украины (ВСУ), поднявшись на семь строчек, вошли в список 15 сильнейших армий мира. Украина обошла Польшу, Израиль и Австралию. Об этом свидетельствует новый рейтинг, который опубликовал портал Global Firepower.

Год назад украинская армия занимала 22-е место в этом рейтинге. Отмечается, что ВСУ поднялись на 15-е место в связи с «отпором России», а также на фоне выделения западными странами военной и финансовой помощи.

Первую строчку в этом рейтинге заняли США. Российская Федерация сохранила второе место, а Китай замкнул тройку.

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что США 6 января объявят о новом пакете военной помощи киевским властям, он будет включать американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.