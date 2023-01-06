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Yomiuri: Токио и Лондон готовятся заключить военное соглашение о взаимном доступе

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Akio Kon/AP

Токио и Лондон готовятся подписать военное соглашение о взаимном доступе по обороне и безопасности. Об этом пишет японская газета Yomiuri.

По информации издания, соглашение позволит облегчить проведение совместных ученых. Участникам учений не нужно будет получать визы для временного пребывания в стране-партнере. Также соглашение упростит процесс ввоза боеприпасов.

После подписания соглашения Великобритания станет второй страной после Австралии, с которой у Японии заключено такое соглашение.

Ранее сообщалось, что Лондон и Рим хотят расширить поставки оружия в Азию в рамках нового проекта с Токио. Британский холдинг BAE Systems и самый крупный оборонный холдинг Италии Leonardo участвуют в совместном с Японией проекте по созданию нового истребителя.

До этого Япония отказалась разрабатывать с США истребитель F-X.

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