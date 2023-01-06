Лукашенко посетил полигон размещения группировки российских войск в Брестской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на полигон в Брестской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, на полигоне размещается российская часть совместной группировки войск.

Лукашенко выслушал доклад о завершении процесса боевого слаживания частей региональной группировки войск.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщало о проведении совместных летно-тактических учений с Вооруженными силами РФ.

От российской стороны в маневрах будет принимать участие воинское формирование воздушно-космических сил. При этом начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко говорил, что учения не будут направлены против третьих стран.

До этого сообщалось, что Белоруссия планирует строить порт в РФ с помощью кредитов российских банков.