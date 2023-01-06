В США переименовывают военные базы

Заместитель министра обороны по закупкам и обеспечению Уильям ЛаПланте поручил всем организациям Министерства обороны США «приступить к полной реализации» рекомендаций Комиссии по присвоению имен. Об этом пишет The Hill.

По информации издания, у Пентагона есть время до 1 января 2024 года, чтобы изменить названия военных баз, которые были названы в честь генералов Конфедерации. Это Форт-Брэгг в Северной Каролине, Форт Беннинг и Форт-Гордон в Джорджии, Форт Ли, Форт Хилл и Форт Пикетт в Вирджинии, Форт-Худ в Техасе, Форт-Полк в Луизиане и Форт-Ракер в Алабаме.

Кроме того, планируется переименовать более 1100 улиц, школ и зданий, символов, памятников и атрибутов в Соединенных Штатах и ​​за рубежом, которые чтят или увековечивают память Конфедеративных Штатов Америки.

Ранее в США была вскрыта капсула времени, которую спрятали в пьедестале статуи генерала Ли.