Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США переименовывают военные базы

В США начали менять названия военных баз, связанные с конфедератами

close
100%
Mark Humphrey/AP

Заместитель министра обороны по закупкам и обеспечению Уильям ЛаПланте поручил всем организациям Министерства обороны США «приступить к полной реализации» рекомендаций Комиссии по присвоению имен. Об этом пишет The Hill.

По информации издания, у Пентагона есть время до 1 января 2024 года, чтобы изменить названия военных баз, которые были названы в честь генералов Конфедерации. Это Форт-Брэгг в Северной Каролине, Форт Беннинг и Форт-Гордон в Джорджии, Форт Ли, Форт Хилл и Форт Пикетт в Вирджинии, Форт-Худ в Техасе, Форт-Полк в Луизиане и Форт-Ракер в Алабаме.

Кроме того, планируется переименовать более 1100 улиц, школ и зданий, символов, памятников и атрибутов в Соединенных Штатах и ​​за рубежом, которые чтят или увековечивают память Конфедеративных Штатов Америки.

Ранее в США была вскрыта капсула времени, которую спрятали в пьедестале статуи генерала Ли.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть