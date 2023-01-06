В Пентагоне оценили возможность открытия нового фронта в Белоруссии

Представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил во время брифинга, что в американском оборонном ведомстве не видят признаков того, что Белоруссия готовится к открытию нового фронта для наступления на Украину. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

По словам Райдера, американские военные продолжают внимательно следить за развитием ситуации в Белоруссии.

«По нашей оценке, нет никаких признаков того, что прямо сейчас это (открытие нового фронта Белоруссией. — «Газета.Ru») произойдет, или что русские намереваются использовать это как новый фронт.», — пояснил Райдер.

Он добавил, что украинская сторона также внимательно следит за ситуацией в соседней республике.

Ранее в погранкомитете Белоруссии заявляли о периодических провокациях со стороны Украины.