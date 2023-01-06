Турчак: группа по вопросам СВО проконтролирует наличие средств связи и разведки у военных

Секретарь Генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) проконтролирует обеспеченность военных средствами связи и разведки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, есть «острые, нерешенные до сих пор вопросы», которые данная рабочая группа берет на контроль. Речь идет об обеспеченности средствами связи и разведки, «некоторой техникой», пояснил он.

«Отработаем их сразу по возвращении в Москву. Те, что не будут решены, обязательно попадут в наш ежемесячный доклад президенту (России Владимиру Путину)», — указал Турчак.

Также он сообщил, что провел встречу с военнослужащими в «одном из южных районов обороны» и проверил подготовку фортификационных сооружений, обеспеченность подразделений средствами связи и разведки, условия размещения и питания. По итогам проверки есть позиции, по которым отсутствуют вопросы, и «видна полная вовлеченность» Минобороны РФ, отметил политик.

«Фортификация идет по плану, с размещением и питанием все в порядке», — добавил он.

В декабре стало известно, что Путин распорядился сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти и организаций по вопросам мобилизации, мобилизационной подготовки, а также поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

В частности, задачами рабочей группы будут являться обеспечение взаимодействия Федерального собрания, публичных органов власти и «общественных объединений», мониторинг правоприменительной практики по вопросам мобилизации, контроль за правовой и социальной защитой участников СВО и их семей, а также организация размещения призванных по мобилизации, подготовка предложений по усовершенствованию мобилизационных мощностей и оснащения действующей армии.

Кроме того, Путин поручил группе ежемесячно докладывать о ходе работы и давать рекомендации Совфеду по своим задачам.