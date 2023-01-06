Евгений Пригожин заявил о наличии граждан Норвегии в ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о наличии в его ЧВК 67 бойцов из Норвегии. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на запрос норвежской газеты Aftenposten. Слова предпринимателя приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

«Из Норвегии на сегодняшний день у нас числится 67 человек», — сказал он.

Пригожин уточнил, что у двоих из них есть двойное гражданство, а один является гражданином Норвегии и США.

«Более половины из этих норвежцев проходили службу в армиях НАТО и, кстати, с уважением относятся к (генеральному секретарю НАТО Йенсу) Столтенбергу», — указал он.

По словам бизнесмена, после завершения конфликта на Украине 52 человека готовы вернуться в Норвегию и организовать в стране военный переворот, потому что «они справедливо считают, что исторически Норвегия — Родина викингов и по их собственному мнению «Norge er For Vikinger. Homofile hører ikke hjemme her» (Норвегия для викингов. Гомосексуалистом здесь не место).

Ранее Пригожин рассказал, что в рядах ЧВК «Вагнер» есть около 20 граждан Финляндии. По его словам они воюют в британском батальоне в составе ЧВК «Вагнер», командиром которого является гражданин США, экс-генерал морской пехоты.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.