Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Евгений Пригожин заявил о наличии граждан Норвегии в ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин рассказал, что в рядах ЧВК «Вагнер» есть 67 бойцов из Норвегии

close
100%
Depositphotos

Бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о наличии в его ЧВК 67 бойцов из Норвегии. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на запрос норвежской газеты Aftenposten. Слова предпринимателя приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

«Из Норвегии на сегодняшний день у нас числится 67 человек», — сказал он.

Пригожин уточнил, что у двоих из них есть двойное гражданство, а один является гражданином Норвегии и США.

«Более половины из этих норвежцев проходили службу в армиях НАТО и, кстати, с уважением относятся к (генеральному секретарю НАТО Йенсу) Столтенбергу», — указал он.

По словам бизнесмена, после завершения конфликта на Украине 52 человека готовы вернуться в Норвегию и организовать в стране военный переворот, потому что «они справедливо считают, что исторически Норвегия — Родина викингов и по их собственному мнению «Norge er For Vikinger. Homofile hører ikke hjemme her» (Норвегия для викингов. Гомосексуалистом здесь не место).

Ранее Пригожин рассказал, что в рядах ЧВК «Вагнер» есть около 20 граждан Финляндии. По его словам они воюют в британском батальоне в составе ЧВК «Вагнер», командиром которого является гражданин США, экс-генерал морской пехоты.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть