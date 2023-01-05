В Пентагоне подтвердили, что 6 января США объявят о новом пакете помощи Украине

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты в пятницу, 6 января, объявят о новом пакете военной помощи киевским властям, он будет включать американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщает ТАСС.

«Могу подтвердить, что новый пакет помощи в сфере безопасности ожидается завтра, и, как указал Белый дом, он будет включать БМП Bradley», — заявил Райдер.

Он добавил, что в ближайшие несколько дней Пентагон предоставит дополнительные данные о сроках боевой подготовки ВСУ для использования Bradley.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине станет самым крупным, так как обойдется почти в $3 миллиарда.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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