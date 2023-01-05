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«Думская»: зампредседателя Одесской ОВА отправили в СИЗО с возможностью выхода под залог

Вице-губернатора Одесской области Украины Олега Муратова отправили в СИЗО с возможностью выхода на свободу под залог. Об этом сообщает газета «Думская».

В публикации отмечается, что Приморский районный суд Одессы избрал Муратову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода на свободу под залог 3 млн 220 тыс. 800 гривен.

Ранее СБУ задержала заместителя председателя Одесской областной военной администрации Олега Муратова.

Как утверждает СБУ, чиновник за деньги предлагал подчиненному свое «содействие» для избежания уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.

До этого СБУ рассказала в своем Teelgram-канале о задержании мужчины, который поднял российский флаг над мэрией Харькова в 2014 году.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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