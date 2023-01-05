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РИА Новости: российская артиллерия превосходит украинскую у поселка Нью-Йорк в 20 раз

Командир батареи 152-мм гаубиц Д-20 3-й бригады первого армейского корпуса ВС РФ с позывным «Злой» утверждает, что работающая по украинским позициям артиллерия в поселке Новгородское (переименован киевскими властями в Нью-Йорк), в 20 раз превосходит противника по плотности огня. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, огонь российских войск плотнее. По подсчетам командира, он равен 20 к 1.

Он подчеркнул, что в боях за Волноваху это преимущество было еще больше.

«Тогда первый удар у нас очень хорошо был нанесен, выбили им артиллерию, и в принципе тогда мы работали как в тире. Тогда, наверно, на 100 наших снарядов прилетал их один... Тогда наш перевес был еще больше, чем сейчас», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что остров Большой Потемкин, находящийся в нескольких километрах от Херсона, полностью контролируется Вооруженными силами Российской Федерации, над островом реет российский флаг.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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