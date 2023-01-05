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Reuters: США объявят новый пакет военной помощи Киеву с 50 БМП Bradley 6 января

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Global Look Press

Соединенные Штаты 6 января обнародуют очередной пакет военной помощи Украине, в который войдут около 50 БМП Bradley, пишет агентство Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников.

«США собираются включить около 50 БМП Bradley в пакет военной помощи Украине, который будет анонсирован в пятницу», — сообщает издание.

Ранее издание The Washington Post писало, что Вашингтон пока не планирует отправлять Киеву танки Abrams, несмотря на решение передать Украине тяжелую бронетехнику.

Журналист Сучиу в статье для 19FortyFive назвал три вида вооружений, которые США из-за страха перед Россией никогда не предоставят Украине. По его мнению, это истребители F-16 Fighting Falcon, танки M1 Abrams и армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS).

В декабре госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что в новый пакет помощи Украине войдут комплексы ПВО Patriot.

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