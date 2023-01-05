РИА Новости: остров Большой Потемкин возле Херсона полностью контролируется ВС РФ

Остров Большой Потемкин, находящийся в нескольких километрах от Херсона, полностью контролируется Вооруженными силами Российской Федерации, над островом реет российский флаг. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военнослужащего, который участвует в обороне острова, ВС РФ не уходили и не планируют уходить с Большого Потемкина.

«Здесь находится наш флаг. То, что выложили дня три назад украинские военнослужащие, - это фейк. Здесь их флага нет и не будет», — утверждает военный.

Ранее Министерство обороны России заявило, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии поражены пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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