МО РФ: по поручению Путина войска в зоне спецоперации прекратят огонь на 36 часов 6 января

В российском Министерстве обороны сообщили, что в соответствии с поручением президента Владимира Путина в войска отданы указания о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на 36 часов с 12:00 6 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

Соответствующее указание отдал министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.

«В соответствие с поручением Президента Российской Федерации Министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января т.г. до 24:00 7 января т.г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — сообщили в оборонном министерстве.

5 января Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня с 6 января до 7 января в зоне спецоперации. В Кремле уточнили, что глава государства принял во внимание призывы патриарха Кирилла о прекращения огня на Рождество.