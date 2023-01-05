Полиция Херсонской области обнаружила крупный тайник боеприпасов украинских диверсантов

В полиции Херсонской области заявили об обнаружении крупного тайника с минами и различными боеприпасами, предназначенными для украинских диверсантов. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По данным правоохранителей, при проверке полученных сведений о тайнике, который находится в направлении села Антоновка, полицейские нашли закопанный деревянный ящик.

«[В нем] находились свыше 240 патронов для различного оружия, шесть мин, 12 боеприпасов для подствольного гранатомета, два выстрела для противотанкового гранатомета, самодельное взрывное устройство, а также иные элементы оружия и боеприпасов», — сказано в сообщении.

В региональной полиции также отметили, что по оперативным данным, тайник предназначался для украинских диверсантов.

Ранее стало известно, что российские спецслужбы обнаружили в Луганской народной республике в тайнике сто тысяч патронов и оружие для диверсантов. Уточнялось, что в этом схроне хранились тяжелые пулеметы ДШК, противотанковые гранатометы, в том числе — ПТУР, а также мины и гранаты.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР сообщало, что российские спецслужбы нашли на территории республики схрон с боеприпасами украинских диверсантов, планировавших теракт.