Süddeutsche Zeitung: Германия рассматривает возможность поставок Украине БМП Marder

Власти Германии рассматривают возможность поставок Украине боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

По информации издания, официального решения по этому вопросу пока нет. Однако, как указывается в публикации, если оно и будет принято, то в тесном согласовании с США и Францией.

О количестве БМП, которые могут быть в теории отправлены Киеву, не уточняется.

5 января глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявлял, что ФРГ продолжит поставки вооружений Украине. По его словам, Берлин не перестанет поставлять оружие Киеву, а также будет «адаптировать помощь под ситуацию на поле боя».

Ранее бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник говорил, что Киев считает неубедительными аргументы, которыми Германия обосновывает отказ поставлять Киеву танки. Он также призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца пересмотреть свое отношение к поставкам БМП Marder и танков Leopard.

До этого Шольц сообщал, что Германия и в 2023 году не будет действовать в одиночку в вопросах поставок оружия Украине.