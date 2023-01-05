Власти Васильевки: ВСУ дважды ударили по району из HIMARS, чтобы было больше жертв

Глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели двойной залп из системы HIMARS с часовым интервалом по центру Васильевки, чтобы поразить как можно больше жителей города и представителей экстренных служб, приехавших устранять последствия первого обстрела. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, было две серии залпов, первый сопровождался четырьмя ударами, второй — двумя. Интервал между ними был около одного часа.

«То есть подождали, пока люди снова повыходят на улицу, пока все успокоится, и снова начали бить. Это самый центр города. Били по гражданской инфраструктуре», — утверждает Романиченко.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России приступил к расследованию факта обстрела города Васильевки в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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