Россия и Белоруссия наращивают группировку войск и готовят учения

В пресс-службе Министерства обороны Белоруссии заявили, что Минск и Москва продолжают наращивание региональной группировки войск на территории республики и готовятся к проведению учения. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что это делается в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства.

«Сегодня, исходя из складывающейся ситуации, этот процесс проходит поэтапно. В Республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника ВС РФ», — говорится в заявлении пресс-службы оборонного ведомства республики.

Там подчеркнули, что Минобороны также информировало, что с прибывающими подразделениями на полигонах в республике спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания.

Ранее заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии по идеологической работе полковник Анатолий Булавко заявил, что военное командование республики в ходе учений отрабатывает боевые действия против конкретных стран НАТО, называя их реальными наименованиями.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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