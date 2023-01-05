Бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс высмеял планы Вооруженных сил Украины захватить Крым к Рождеству. Об этом он написал в статье на своем сайте.

Робертс считает, что Украине никогда не удастся вытеснить Россию из Крыма, так как там находится база Черноморского флота РФ.

«Некоторые эксперты предсказывают, что Украина вытеснит Россию из Крыма. Первоначально это должно было произойти к Рождеству. Теперь уже когда угодно. Поскольку в Крыму расположена база Черноморского флота, мой ответ — никогда», — подчеркнул бывший сотрудник Белого дома.

Ранее Робертс говорил, что разжигание кризиса на Украине приведет к ядерной войне. Он считает, что Россия должна одержать победу в конфликте на Украине, в противном случае возможна эскалация конфликта.