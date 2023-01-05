Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-сотрудник Белого дома Робертс посмеялся над планами ВСУ захватить Крым к Рождеству

close
100%
STRINGER

Бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс высмеял планы Вооруженных сил Украины захватить Крым к Рождеству. Об этом он написал в статье на своем сайте.

Робертс считает, что Украине никогда не удастся вытеснить Россию из Крыма, так как там находится база Черноморского флота РФ.

«Некоторые эксперты предсказывают, что Украина вытеснит Россию из Крыма. Первоначально это должно было произойти к Рождеству. Теперь уже когда угодно. Поскольку в Крыму расположена база Черноморского флота, мой ответ — никогда», — подчеркнул бывший сотрудник Белого дома.

Ранее Робертс говорил, что разжигание кризиса на Украине приведет к ядерной войне. Он считает, что Россия должна одержать победу в конфликте на Украине, в противном случае возможна эскалация конфликта.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть