«Военкоры Русской весны»: в Румынии замечен поезд с бронеавтомобилями Kirpi для ВСУ

В Румынии сняли на видео поезд, перевозящий турецкие бронеавтомобили Kirpi, которые предназначены для Вооруженных сил Украины. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Эшелон с турецкими бронеавтомобилями BMC Kirpi для ВСУ замечен в Румынии», — сказано в сообщении.

На кадрах видно несколько десятков автомобилей на платформах грузового эшелона, проходящих через станцию, однако где именно было снято видео, не уточняется.

Накануне министр экономики Румынии Флорин Спэтару заявлял, что Бухарест обсуждает с Берлином и другими европейскими столицами совместные инвестиции в производство вооружения, но предоставлять их Киеву никто не намерен.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал оказать больше военной помощи Украине, так как «оружие — путь к миру».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.