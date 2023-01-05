Экс-заключенный рассказал, что служба в ЧВК «Вагнер» поменяла его взгляды и ценности

Боец ЧВК «Вагнер», бывший заключенный, рассказал РИА Новости, что служба в зоне специальной военной операции меняет ценности людей, отбывавших заключение, потому что они проникаются духом товарищества и больше думают о душе.

Солдат рассказал, что жизненные ценности меняются под воздействием «тонкой грани» между жизнью и смертью на передовой. Ранее его вели сугубо материальные ценности, из-за погони за ними он и попал в тюрьму.

«Духовного было меньше. Сейчас многие из тех, кто здесь есть, кто был неверующий, при мне принимали христианство, крестились», — рассказал он.

В его дальнейшие планы после помилования входит продолжение службы в ЧВК.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что полугодовые контракты заключенных, первыми пожелавших вступить в ряды воинского формирования, истекли, они получили помилование. По его словам, бывшие заключенные «с честью» выполнили условия договора. Также он рассказал о случаях героизма в рядах данной группы ЧВК.