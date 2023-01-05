РИА Новости: ВСУ применяют артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском направлении

Командир роты боевых машин поддержки танков «Терминатор» Западной группировки войск Вооруженных сил РФ заявил, что украинские войска применяют артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«В основном работают артиллерией и дронами, так называемыми камикадзе. Летают сюда очень часто <…> Противник пытается всеми силами нанести удары, но в данный момент у них это не получается, так как мы стоим здесь прочно и плотно», — сказал он.

Ранее военнослужащий заявлял, что российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинской армии на Сватовском участке фронта в Донбассе. Он пояснял, что Вооруженные силы Украины используют как тактику артиллерийских ударов, так и пытаются проникнуть на российскую подконтрольную территорию малыми диверсионными группами.

До этого стало известно, что десантники 76-й десантно-штурмовой дивизии за неделю отодвинули позиции украинских формирований на Сватовском направлении на два километра.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.