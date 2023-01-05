Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Италии Крозетто заявил, что Рим не поставляет ВСУ противопехотные мины

close
100%
Andrew Medichini/AP

Итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил, что Италия не производит и никому не поставляет противопехотные мины. Об этом сообщает агентство ANSA, передает ТАСС.

«Италия не производит противопехотные мины и не поставляет их никакой стране в мире, включая Украину», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Италия не может быть посредником между РФ и Украиной, поскольку эта страна «помогает кровавому киевскому режиму и занимает агрессивную антироссийскую позицию». Итальянская сторона, помимо обычного вооружения и военной техники, поставляет Украине противопехотные мины.

28 декабря Крозетто говорил, что поставки оружия Украине должны осуществляться без истощения собственных запасов. Он также выражал надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть