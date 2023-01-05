Министр обороны Италии Крозетто заявил, что Рим не поставляет ВСУ противопехотные мины

Итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил, что Италия не производит и никому не поставляет противопехотные мины. Об этом сообщает агентство ANSA, передает ТАСС.

«Италия не производит противопехотные мины и не поставляет их никакой стране в мире, включая Украину», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Италия не может быть посредником между РФ и Украиной, поскольку эта страна «помогает кровавому киевскому режиму и занимает агрессивную антироссийскую позицию». Итальянская сторона, помимо обычного вооружения и военной техники, поставляет Украине противопехотные мины.

28 декабря Крозетто говорил, что поставки оружия Украине должны осуществляться без истощения собственных запасов. Он также выражал надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.