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РИА Новости: авиация России нанесла массированный удар по ВСУ на Сватовском направлении

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Командир роты боевых машин поддержки танков «Терминатор» Западной группировки войск Вооруженных сил РФ заявил, что российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинской армии на Сватовском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данном направлении идут активные бои, противник всячески пытается прорвать оборону. Сегодня авиация нанесла массированный удар (по позициям Киева на Сватовском участке фронта. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Он также пояснил, что Вооруженные силы Украины используют как тактику артударов, так и пытаются проникнуть на российскую подконтрольную территорию малыми диверсионными группами.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявлял о катастрофических потерях украинской армии под Артемовском (Бахмутом). По его словам, Сватовское, Соледарское направление уже догоняют Артемовское направление по количеству ежедневно погибающих.

До этого стало известно, что десантники 76-й десантно-штурмовой дивизии за неделю отодвинули позиции украинских формирований на Сватовском направлении на два километра.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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