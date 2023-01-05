РИА Новости: авиация России нанесла массированный удар по ВСУ на Сватовском направлении

Командир роты боевых машин поддержки танков «Терминатор» Западной группировки войск Вооруженных сил РФ заявил, что российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинской армии на Сватовском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данном направлении идут активные бои, противник всячески пытается прорвать оборону. Сегодня авиация нанесла массированный удар (по позициям Киева на Сватовском участке фронта. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Он также пояснил, что Вооруженные силы Украины используют как тактику артударов, так и пытаются проникнуть на российскую подконтрольную территорию малыми диверсионными группами.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявлял о катастрофических потерях украинской армии под Артемовском (Бахмутом). По его словам, Сватовское, Соледарское направление уже догоняют Артемовское направление по количеству ежедневно погибающих.

До этого стало известно, что десантники 76-й десантно-штурмовой дивизии за неделю отодвинули позиции украинских формирований на Сватовском направлении на два километра.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.