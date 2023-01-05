Минобороны: ВС РФ уничтожили американские системы М777 под Николаевом и АN/TPQ-37 в ЛНР

В Минобороны России утверждают, что ВС РФ уничтожили американскую артиллерийскую систему М777 в Николаевской области. Об этом ведомство сообщило журналистам в своем Telegram-канале.

Также, как заявили в ведомстве, уничтожена радиолокационная станция АN/TPQ-37 в ЛНР.

Ранее порядка 6 тыс. военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения осуществляли дежурство в новогоднюю ночь, информировали в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным МО, первыми стали дежурить ракетчики самой восточной в РВСН дивизии — Иркутской.

До этого официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил об уничтожении шести украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской области и Донецкой народной республике. Об этом он сообщил во время брифинга.

Кроме того, он добавил, что ВКС России в районе Полтавки в ДНР был сбит вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины.