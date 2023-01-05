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Минобороны: российские войска уничтожили до 60 солдат ВСУ на Донецком направлении

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска в ходе наступления на Донецком направлении смогли поразить подразделения 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские военнослужащие продолжают наступление на Донецком направлении. По информации российского ведомства, в населенных пунктах Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа в Донецкой народной республике (ДНР) удалось ликвидировать до 90 украинских бойцов, а также уничтожить «два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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