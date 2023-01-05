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Минобороны: российские военные уничтожили более 55 членов «батальона имени Шейха Мансура»

Российские военнослужащие уничтожили более 55 членов так называемого «батальона имени Шейха Мансура» в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает военное ведомство РФ в Telegram.

«В районе населенного пункта Константиновка ДНР в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого «батальона имени Шейха Мансура», а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники», — говорится в сообщении.

По информации официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, Вооруженные силы РФ ведут успешные наступательные действия на Донецком направлении, где они нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Он уточнил, что в результате было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей украинской армии.

Накануне Минобороны РФ сообщало о продолжении наступления на Донецком направлении. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 100 человек, уточнили в министерстве.

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