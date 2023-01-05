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Экс-полковник британской армии Бреттон-Гордон допустил войну НАТО и России в 2023 году

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Бывший полковник британской армии и командующий НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон допустил начало войны Североатлантического альянса и России в 2023 году, передает The Telegraph.

Он заявил, что встревожен мнениями тех, кто думает, что Североатлантический альянс не может вмешаться в ситуацию на Украине.

Отставной военный подчеркнул, что НАТО должно как можно скорее завершить конфликт, предоставив Киеву необходимое оружие, и «дать понять России» о наличии у НАТО красных линий.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО хочет добиться «приемлемого мирного соглашения для Украины», поэтому считает необходимым наращивать военную помощь Киеву.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин указал, что альянс не ищет конфликта с Россией и не будет втянут в боевые действия на Украине. До этого он отмечал, что РФ располагает вооружениями, производящими впечатление, а предстоящая зима для Украины будет трудной.

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