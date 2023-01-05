CNN: Австралия закупит две американские ракетные системы на общую сумму $684 млн

Заместитель премьер-министра и министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что австралийские власти заключили два контракта на поставку двух американских ракетных систем. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, общая стоимость сделок оценивается в $684 млн. Австралия купит у США противоракетную корабельную систему Naval Strike Missile (NSM) и реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Правительство [премьер-министра Австралии Энтони] Альбанезе использует активный подход к обеспечению безопасности Австралии, а морские ударные ракеты и пусковые установки HIMARS дадут нашим силам обороны возможность сдерживать конфликт и защищать наши интересы», — пояснил Марлес.

Он добавил, что уровень технологий, который используется в этих системах, выведет Вооруженные силы Австралии на «передовую» современной военной техники.

Ранее в Пентагоне заявляли .что CША совершенствуют собственный ВПК за счет ситуации на Украине.