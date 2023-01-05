Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области

Украинский портал «Клименко Тайм» сообщает о взрывах в Харьковской области.

По информации издания, взрывы прозвучали днем в четверг, 5 января. В области объявлялась воздушная тревога, которая звучала в течение 30 минут.

Информации о разрушениях и пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в пяти областях Украины, включая Харьковскую. Сигнал прозвучал также в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской областях.

4 января воздушную тревогу объявляли на всей территории страны. Утром сирена также звучала в пяти регионах страны — в Черкасской и Полтавской областях, в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в Харьковской области.

Российские вооруженные силы обстреливают энергетические и военные объекты Украины с 10 октября. По словам президента России Владимира Путина, ракетные удары стали ответом на атаку на Крымский мост. В 2022 году воздушная тревога на Украине звучала 14 870 раз.