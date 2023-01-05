МИД Франции: Париж поставит Киеву танки AMX-10RC в течение нескольких недель или месяцев

Глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция может направить Украине бронеавтомобили AMX-10RC в течение нескольких недель или месяцев, передает телеканал LCI.

По словам министра, Франция также усилит помощь Киеву по поставкам систем противовоздушной обороны. Колонна не уточнила сроки поставки, но заявила о выделении украинским Вооруженным силам большего количества другой техники.

Об отправке AMX-10RC Киеву сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал накануне представитель Елисейского дворца. При этом он не указал, сколько боевых машин планируется направить Киеву и когда это произойдет.

До этого Макрон заявлял, что Франция передала Украине ракетные установки и системы противовоздушной обороны (ПВО) Crotale.